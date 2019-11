Commedia per il cinema girata fra Cisternino e Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA – Cinema che passione in Valle d’Itria. I comuni di Cisternino e Ceglie Messapica sono stati scelti come location per le riprese del film commedia dal titolo The Food Club, realizzato anche con il contributo di Apulia Film Commision.

Il film

La commedia è realizzata tra la Puglia, con ambientazioni anche a Locorotondo, e la Danimarca e racconta la storia di tre donne danesi, amiche da tempo, che si incontrano in Puglia in occasione di un viaggio. Da qui una serie di eventi raccontati con il sorriso per far divertire il pubblico, per la regia di Barbara Topsøe Rothenborg. La pellicola è prodotta da Nepenthe Film. Nel cast, ci sono anche gli attori pugliesi Michele Venitucci e Ivana Pantaleo.

Le riprese

Le prime riprese sono iniziate lo scorso 21 ottobre, tra la curiosità dei residenti di alcune zone di Cisternino, il primo comune a ospitare la troupe. Lunedì scorso, la troupe si è spostata a Locorotondo per poi tornare nel Brindisino. Si andrà avanti sino al prossimo 16 novembre.

