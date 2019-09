Miss mamma evergreen, una brindisina sul podio nazionale

BRINDISI – Mamma di due ragazzi, moglie e miss. La fascia di “Miss mamma italiana evergreen 2019, sponsor top”, è stata conquistata da Giuliana Rizzo, di Brindisi, su 16 finaliste, dopo le selezioni degli ultimi mesi. Sarà una delle protagoniste del calendario 2020.

La brindisina è stata l’unica pugliese ad approdare alla fase conclusiva del concorso, organizzato da Te.ma Spettacoli, che si è svolto lo scorso 22 settembre a Riccione. Per Giuliana Rizzo si tratta della seconda finale conquistata negli ultimi due anni, tutto merito della prova di canto: dopo aver sfilato in abito elegante e aver ben figurato nelle prove di portamento e abilità, la mamma di Brindisi ha trionfato nella gara di canto

“E’ la mia grande passione”, dice la vincitrice di una delle fasce del concorso. A fare il tifo per lei, il marito Antonio, e i figli Chiara, 25 anni, e Giuseppe, 15. “La famiglia è il mio successo più grande e nei ritagli di tempo mi dedico al canto e alla recitazione”, continua. “Lo spettacolo mi ha sempre affascinato: forse ho ereditato questa vena dalla mamma che porto nel cuore. Chissà”. Fatto sta che Giuliana Rizzo ha conquistato l’ennesima fascia, risultato della combinazione tra bellezza, fascino e talento. Nella sua abitazione, a Brindisi, ci sono una serie di foto che la ritraggono ragazzina a Miss Italia. “Partecipai nel lontano 1982, quell’anno a vincere fu la bellissima Federica Moro”. Lei arrivò in finale. “Fu un’esperienza incredibile”. Da lì, l’inizio di una serie di collaborazioni mai interrotte con diverse compagnie di teatro e la partecipazione a programmi televisivi tra Rai e Mediaset, alternando sfilate e concorsi come quello per miss mamma evergreen.

