Vanessa Scalera fa il bis con Imma Tataranni: seconda stagione per la Rai

BRINDISI – Il sostituto procuratore Imma Tataranni tornerà in tivvù, sempre per Rai Uno: l’attrice di Latiano Vanessa Scalera, 42 anni, è pronta a far il bis dopo aver conquistato il pubblico della prima serata con sei puntate della fiction, ultima andata in onda lo scorso 27 ottobre.

La seconda stagione

Scalera, con quei ricci ramati spesso in disordine, tornerà a indossare gli animalier e i tacchi del sostituto procuratore, figura partorita dalla penna della scrittrice Mariolina Venezia, sullo sfondo dei sassi di Matera. La conferma della seconda serie della fiction è arrivata dai vertici di viale Mazzini, dopo una serie di indiscrezioni che si sono rincorse sul web e sui social network in particolare, dove Scalera-Tataranni è sbarcata con un profilo costantemente aggiornato. Impossibile, del resto, non dare seguito ai risultati ottenuti dall’attrice brindisina che porta nel cuore la sua Latiano, mai dimenticata nonostante i chilometri e le separazioni dagli affetti dettati dalla costante volontà di realizzare un sogno. Ci è riuscita, Vanessa Scalera diventando motivo di orgoglio di Latiano e di una provincia intera, quella di Brindisi che ogni volta che l’ha vista in tv ha pensato a quanta strada abbia fatto questa donna.

Il successo

Lo dicono i numeri che Scalera è attrice rivelazione dell’ultima stagione televisiva: 22.2 per cento di share e 4 milioni e 700mila spettatori, stando agli ultimi dati ufficiali.

«È un progetto nel quale ho creduto sin dall’inizio e che mi affascina molto. Resta una sfida molto stimolante dal punto di vista professionale», ha fatto sapere Vanessa Scalera, intervista di recente. I giornalisti, da quelli su carta a quelli on line, fanno a gara per strapparle qualche dichiarazione. Nei giorni scorsi, è stata “paparazzata” per la prima volta: una foto fuori dal set, con i suoi affetti più intimi.

In questi giorni l’attrice è impegnata sul set della serie tv per Sky dal titolo Romulus e a teatro. Per il bis con Imma Tataranni bisognerà aspettare probabilmente il prossimo anno.