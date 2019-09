Il PalaMelfi diventa set per il nuovo film con Gabriel Garko

BRINDISI – Anche Brindisi diventerà set per girare alcune scene del nuovo il film con Gabriel Garko, dal titolo Il Pendolo: la produzione ha scelto il PalaMelfi, in via Ruta, rione Casale, e ha già ottenuto il via libera del Comune di Brindisi. Ma resta ancora il punto interrogativo sulla presenza dell’attore protagonista: non ci sono conferme ufficiali e neppure smentite. Probabilmente, neppure possono essercene, ad oggi, ma le indiscrezioni sulla presenza di Garko in città si rincorrono da qualche giorno.

Il set

Per sapere se Garko sarà effettivamente in città assieme al cast, bisognerà aspettare il prossimo 15 ottobre, data indicata nella richiesta che la società di produzione La Maiora srl, con sede a Roma, ha trasmesso a Palazzo di città chiedendo la disponibilità della struttura, con conseguente ordinanza di divieto di sosta. La lettera è dello scorso 16 settembre, dopo il sopralluogo lontano da telecamere e macchine fotografiche, in barba alla curiosità dei giornalisti.

Quel che è certo, è che martedì 15 ottobre, dalle ore 8 sino alle 24 l’area del palazzetto sarà off limits per le auto: il comandante della Polizia locale, Antonio Orefice, ha firmato l’ordinanza per l’istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli, con rimozione di quelli che saranno trovati, per consentire lo svolgimento delle riprese del film e, allo stesso tempo, per garantire la pubblica incolumità oltre che per rendere fluido il traffico e sicura la circolazione.

L’ordinanza è l’unico atto ufficiale del Comune di Brindisi, dal quale si apprende della presenza in città della troupe per girare alcune scene del film il cui titolo provvisorio è “Il Pendolo”. A differenza dell’Amministrazione comunale di Ceglie Messapica, ad oggi, da Palazzo di città non è stata data alcuna notizia, per la gioia delle fans di Garko, protagonista di una serie di fiction di successo per il piccolo schermo. A Ceglie le riprese sarebbero state calendarizzate per il 19 ottobre: il set sarà allestito nel centro storico, partendo da Piazza Vecchia.

Il cast

Nel cast ci sono anche Giulio Beranek, Alessio Lapice, Ester Pantano e Marcello Mazzarella. A firmare la regia del lungometraggio sarà Aureliano Amadei. “ Il film nella sua composizione, suggerisce la fusione di generi e gusti che spaziano dalla commedia al film d’azione, dal cinema etnico a quello dell’assurdo sino a sfociare nel melodramma Bollywoodiano”, si legge nella scheda di presentazione del lavoro, pubblicata sul sito internet della società di produzione. La Maiora srl ha ottenuto un finanziamento pari a 82.650 euro, fondi del programma operativo della Regione Puglia 2014-2020, Asse III-Azione 3.4, messi a disposizione con l’avviso pubblicato dall’Apulia Film Commission il 27 settembre 2017

La trama

“La protagonista di questo film è la famiglia Martello, una famiglia di zingari di Roma. La nostra storia comincia con il loro tentativo di riacquistare dal clan rivale dei Di Rocco, il campo circense perso anni prima a favore degli stessi Di Rocco”.

“La fortuna dei Martello e la speranza per la riconquista del campo risiede in Giacinto, leader del clan che si accinge a battersi per il titolo mondiale di pugilato”, si legge ancora. Cosa succederà? “Giacinto, però, spenderà la sua vincita nell’acquisto di un’auto sportiva e questo causerà l’ira dei De Rocco che daranno la caccia all’intera famiglia Martello, costringendola a fuggire illegalmente in Grecia, raggiungendola attraversando l’India”.

A questo punto inizia una fuga con tutti i colori dell’avventura e ci saranno anche le sfumature dell’amore: “Il protagonista, infatti, si innamorerà di una principessa Rajasthani e permetterà alla sua famiglia di vivere il meritato lieto fine dai colori Bollywoodiani che tanto desiderava”. E vissero felici e contenti, si diceva nelle fiabe. Con Garko protagonista.