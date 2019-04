Vigili del fuoco mettono in salvo nido di rondine in corso Umberto

BRINDISI - Un nido di rondini è stato messo in salvo dai vigili del fuoco di Brindisi, su segnalazione di un volontario della lega per la protezione degli animali: lo ha trovato sull'asfalto di corso Umberto, nel tratto aperto al traffico. Il volontario ha chiesto l'intervento dei pompieri del comando provinciale di Brindisi per riportare il nido in cima alla Cocus plumosa da cui era caduto, probabilmente a causa delle raffiche di vento dei giorni scorsi.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto attorno alle 10 di oggi, 25 aprile 2019, e hanno portato a termine, con successo, l'operazione, portando il nido in salvo. Una bella storia da raccontare e che fa notizia perché dimostra l'impegno quotidiano e la passione dei vigili del fuoco chiamati a dare il proprio contributo quando ci sono incendi, incidenti stradali, persone che rischiano la vita. E animali. Non sono rare, infatti, le operazioni di salvataggio di cani e gatti. Oggi un altro bel gesto dei pompieri.