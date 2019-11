“Camper Evviva”, il sogno dei bambini viaggia su quattro ruote

BRINDISI- Sprizzano energia da tutti i pori coinvolgendo grandi e piccoli con il loro entusiasmo dettato da un obiettivo da raggiungere: Antonella Ingrosso e Daniela Romano sono l'assistente sociale e l'educatrice che dall’estate di quest’anno con l’associazione, “Camper Evviva”, vorrebbero acquistare un autocaravan e portare in giro i bambini che hanno perso il sorriso perché “Evviva, insieme si può! Si può ancora sognare, vivere e viaggiare!”.

«Tutto è iniziato questa estate, quando in una comunità abbiamo ospitato una famiglia salentina: i figli non avevano mai visto il mare. Non ne conoscevano il colore, il rumore. Nulla» racconta Daniela Romano.

«Così con Antonella abbiamo pensato di condividere il nostro sogno di acquistare un camper e andarcene in giro per il mondo con i bambini che non hanno avuto mai la possibilità di vivere esperienze meravigliose» conclude Daniela parlando della costituzione della loro associazione, Camper Evviva, mentre Antonella si avvicina a noi porgendoci il loro volantino.

E’ riprodotto il dipinto di Van Gogh, “Notte stellata”, con una reinterpretazione: sono raffigurati alcuni bambini che giocano con la palla e altri che indicano il cielo, o meglio, una delle stelle del dipinto, che magari potrà esaudire il loro desiderio e renderli finalmente felici. Sotto al dipinto, un aforisma africano, “Se si sogna da soli, è solo un sogno…se si sogna insieme è la realtà che comincia”.

Ebbene, la realtà di queste due giovani donne ha preso il via nel mese di luglio, quando hanno lanciato il loro progetto nel pattinodromo “Salento Fun Park” di Mesagne, illustrando per due giorni le loro intenzioni ben accolte da chi ha animato lo skatepark. Purtroppo, non sono stati pochi gli imprevisti cui hanno dovuto far fronte riguardo all’acquisto di un camper d’epoca del 1983. Ma con la pazienza, la caparbietà e la speranza che le contraddistingue e con l’appoggio di tutti, riusciranno a raggiungere il loro obiettivo.

E tra le tante iniziative cui hanno preso parte diffondendo il loro messaggio, dalle fiere ai cortei e alle manifestazioni più varie nella città di Brindisi e nella provincia in cui hanno esposto al pubblico i gadget “Camper Evviva” (magliette, magneti, agendine), in occasione della settimana dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Daniela e Antonella, nella giornata del 19 novembre, hanno incontrato un’altra persona di cuore come loro: la presidente dell’Asd Brindisi Volley, Fabiana Taurisano.

Insieme, hanno sensibilizzato le giovanissime pallavoliste, tra giochi, disegni e gare che le ha viste condividere momenti di gioia e tanto divertimento.

Seguite la pagina Facebook di “Camper Evviva” per scoprire come regalare un sorriso ad Antonella, Daniela e a tutti i bambini che hanno un sogno da realizzare.