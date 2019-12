I carabinieri come Babbo Natale: doni ai bimbi ricoverati in Pediatria

BRINDISI- Non indossano pantaloni, giacca e cappello rosso, ma sono arrivati con tanti doni come Babbo Natale nel reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi, regalando il sorriso a tanti piccoli pazienti: i carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi e della stazione di Mesagne in collaborazione con l’associazione Fiorediloto hanno abbracciato i bambini in segno di solidarietà e vicinanza.

Sono stati accolti nel reparto di Pediatria nella mattinata di oggi, 21 dicembre, il maggiore Stefano Giovino e il luogotenente Luigi D’Oria, comandante della stazione di Mesagne, con alcuni collaboratori: la loro missione era quella di consegnare i doni ai bambini ricoverati, grazie alla collaborazione dei Comuni di Mesagne e di Torre Santa Susanna e, soprattutto, della presidente Francesca Rizzo dell’associazione Fiorediloto.

I giocattoli e il materiale scolastico distribuito ai piccoli pazienti è stato acquistato grazie alla generosità di chi ha contribuito alla raccolta fondi lanciata durante il torneo di calcio “La solidarietà è partita”, svoltosi nella città di Mesagne giovedì 19 dicembre in cui le squadre partecipanti erano composte anche dai carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, tra cui proprio il capitano Antonio Corvino.

Così, intorno alle 11, con l’aiuto dei ragazzi della clownterapia, del personale medico e infermieristico del reparto, i piccoli degenti hanno ricevuto simpatici pupazzi e materiale per giocare, disegnare, colorare e da poter impiegare tra i banchi di scuola.

Un grande momento di entusiasmo tra i piccoli pazienti e molta soddisfazione tra il personale dell’Arma che, con il loro gesto, hanno regalato un sorriso ai piccoli ospiti della Pediatria del Perrino senza sottrarsi alle curiosità espresse dai bambini rispetto alla figura del Carabiniere, portando fede al motto “ tra la gente e per la gente”.

Gallery