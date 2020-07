Ceglie Messapica. Daniela Putignano: mamma influencer tutta “PepeTacchi&Biberon”

CEGLIE MESSAPICA - Ti conquista subito per la sua dolcezza ed umiltà, anche quando rincorre Matilde che sbrodola di yogurt, Lorenzo si è addormentato sul quaderno dei compiti ed il timer del forno suona perchè è pronta la crostata per la merenda. E' iniziata per gioco ma, soprattutto, per dare vita ad uno spazio dove non ci fosse solo la sua esperienza di maternità, l'avventura social della 36enne Daniela Putignano con "PepeTacchi&Biberon", una finestra dove emozioni, un pizzico di autoironia e trasparenza sono le parole chiavi di un sistema di supporto per le mamme che sono, prima di tutto, donne, in un mondo forse un po' troppo composto e patinato (e forse anche troppo "photoshoppato") come quello di Instagram e Facebook.

"Quando sei mamma di quattro bambini, ti rapporti con loro, la scuola, le loro attività, le loro esigenze - spiega Daniela Putignano, consulente del lavoro, moglie di Graziano Leuzzi, account manager Cisco, e mamma di Mario ( 13 anni), Martina ( 11 anni), Lorenzo ( 7 anni) e Matilde ( 4 anni) ed un quinto in arrivo per gennaio 2021 - per questo avevo voglia di costruire qualcosa di mio in cui poter entrare, uscire, da abbellire, in cui le uniche regole dovevano essere le mie e ho scelto di aprire queste pagine social per raccontare la mia quotidianità di mamma, moglie e donna, consapevole che non sarebbe stato facile mantenerle e gestirle ma questa decisione mi ha portato tanta soddisfazione. Non mi aspettavo tanto successo, che molte donne contassero sui miei consigli ma credo che la fortuna sia stata essere il più trasparente possibile perchè è facile, in questi casi, confondere la vita reale con quella virtuale".

Curiosa e determinata, attraverso i social ha voluto mostrare come la maternità non è uno spartiacque tra quello che sei prima e quello che sei dopo, perché una donna che diventa mamma non è, solamente, mamma e moglie ma, anche, una donna a cui piacciono le scarpe con il tacco e le usa, a cui piace cucinare e sperimentare. Da questo il marchio "PepeTacchi&Biberon": "Il pepe è l'ingrediente che non deve mai mancare nella coppia ed in cucina - spiega la mamma blogger - i tacchi perchè adoro le scarpe e perchè slanciano e biberon perchè è l' 'accessorio' con cui ho avuto più a che fare in questi anni e ne avrò per altri due, tre".

Non accenna a pentimenti e rifarebbe tutto, anzi, forse più di quanto già fatto perchè, fin da bambina, il suo desiderio era avere una famiglia numerosa e riempire il vuoto e la triste mancanza della scomparsa di papà Mario, venuto a mancare quando Daniela aveva appena otto anni, del fratello e del nonno. "In dieci anni ho perso le figure maschili più importanti - spiega ( e si commuove) Daniela Putignano - e da quel momento il Natale in casa non è stato più la stessa cosa, nonostante ci fossero mamma, mia sorella e mia nonna. Per questo, quando ho conosciuto mio marito e abbiamo capito di avere in comune anche questa voglia di "grande famiglia" non ci abbiamo pensato più tanto e l'abbiamo messa su. A volte mi sento in colpa per questa mia felicità ma sono grata ogni giorno per la fortuna che mi è stata concessa dalla vita."

.