Chiara Ferragni e Fedez atterrati a Brindisi: destinazione Salento

BRINDISI – Fedez e Chiara Ferragni, con staff al seguito, sono atterrati a Brindisi. Il cantante e l’influencer, arrivati a bordo di un aero taxi, sono transitati su una pista dedicata ai voli privati dell’aeroporto, dove sono stati prelevati dalle auto. Da lì si sono subito diretti verso il Salento, dove sono attesi da un doppio impegno. Lui si esibirà a Otranto, sul palco del Battiti Live. Lei, mercoledì prossimo (22 luglio), assisterà alla sfilata di Dior che si svolgerà davanti alla Cattedrale di Lecce.

Il piccolo Leone è rimasto in casa. Verosimilmente i Ferragnez approfitteranno del soggiorno in Puglia per fare un tour del Salento e non è escluso che li si possa incrociare, da qualche parte, anche in provincia di Brindisi. Certamente racconteranno le loro giornate, con dovizia di particolari, sui rispettivi profili social. L’ultima “storia” Instagram pubblicata dalla influencer la ritrae insieme al marito (di cui si vede solo il braccio), sulla pista dell’aeroporto di Brindisi, mentre si separano. “Io vado ad Otranto per esibirmi dal vivo – scrive Fedez – lei va a Lecce, ciao Ferry”.

Sempre con post su Instagram sui rispettivi profili, Fedez e Chiara Ferragni apprezzano (lei in inglese) la sistemazione in una masseria, la cui ubicazione può essere identificabile solo da chi conosce posto. Probabilmente si tratta di una struttura nella zona di Otranto.