Claudia, la casalinga che trasforma il suo appartamento nella Casa di Babbo Natale

CELLINO SAN MARCO – Basta varcare la soglia della sua casa ed è già magia. A Cellino San Marco c’è una casalinga, Claudia Sansò, 60 anni, ex parrucchiera e madre di tre figli, che ogni anno trasforma il suo appartamento nella casa di Babbo Natale e lo mette a disposizione dei bambini del paese e dei centri limitrofi.

Tutte le camere della sua casa a partire dall’ingresso e dall’androne della scala (l’appartamento si trova a primo piano) sono un tutt’uno di luci e decorazioni natalizie, ogni angolo regala emozioni. Tante, e tutte insieme, da restare senza fiato. Credenze, sedie, tavolini, lampadari, salotti, poltrone porte, finestre, balconi, ma anche letti, tappeti, comodini, scrivanie, specchi, bagno e cucinino sono diventati basi per presepi e allestimenti natalizi. Con tanto di lucine colorate e musichette. Quasi tutto realizzato a mano, con materiali di riciclo. C’è un vecchio sgabello che richiama un paesino innevato, un pupazzo di neve fatto di gusci di mandorle, ghirlande realizzate con materiali riciclati, stoffe e pezzi di legno, Claudia non butta via nulla. E poi ci sono doni per tutti. Uno spettacolo inimmaginabile e impossibile da perdere. Difficile da descrivere.

Il lavoro di preparazione comincia ad agosto e per l’8 dicembre l’appartamento di via Brindisi a Cellino San Marco, sito al civico 35, è pronto per accogliere tutti i bambini e gli adulti che vogliono immergersi per pochi minuti nella magia del Natale. Chiudendosi la porta alle spalle si entra in un mondo fatato. Povare per credere.

La casa di Claudia, è sempre aperta. Naturalmente (per chi se lo stesse chiedendo) l’ingresso è gratuito: “L’emozione che mi regalano i bambini quando sgranano gli occhi e si portano le mani al viso per lo stupore, mi ripaga di tutto l’impegno e i sacrifici affrontati per addobbare la casa in questo modo e mi danno la carica per pensare agli addobbi dell'anno successivo. Sono tutti invitati, naturalmente con un piccolo preavviso, per avere il tempo di accendere tutte le lucine”.