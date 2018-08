Conclusa la consegna delle sedie job nelle marine di Carovigno

CAROVIGNO - Si è conclusa a Specchiolla la consegna delle Sedie Job che consentiranno l'accesso al mare dei disabili nelle marine di Carovigno. E’ il Lido Tiziana di Specchiolla ad avere la sedia Job dopo la rinuncia da parte del Lido Sabbia d'Oro, indicato nei giorni precedenti. Le sedie sono state consegnate in primo luogo alle spiagge Bandiera Blu e poi ai lidi con spiaggia, in base alle caratteristiche di idoneità per l’agevole accesso al mare.

Grazie al lavoro dell’assessore ai Servizi Sociali, Luigi Orlandini, il Comune di Carovigno ha ottenuto dalla Regione Puglia sedie Job - in dotazione gratuita per i comuni costieri - assegnate alle seguenti spiagge: una a Tbeach Mezzaluna; una a Spiaggia dei Camerini S. Sabina; una a Torqueda Beach Pantanagianni; una a Centro Vacanza Pantanagianni;

una a Lido Tiziana, Specchiolla; tre a Pennagrossa Torre Guaceto

“Precisiamo – si legge in una nota del Comune di Carovigno - che sulle spiagge dotate di Sedia Job il servizio di accompagnamento, utilizzo di lettino e ombreggiante è gratuito per il disabile. Così come previsto dalla delibera comunale in oggetto, il servizio è a carico del lido che usufruisce di tale dotazione speciale. Sono stati scelti i lidi e non libere spiagge proprio per garantire la completezza e la cura del servizio, che prevede per norma non solo l’utilizzo della Sedia Job ma anche l’esistenza della pedana, di ombreggianti/ombrelloni e lettini”.

"Il prossimo passo per una costa a misura di disabili è la finalizzazione del progetto Mare senza Barriere, curato dall’assessorato ai servizi sociali in collaborazione con l’Ambito Territoriale. Il progetto prevede la realizzazione di una pedana per disabili sulla spiaggia dei Camerini, che sarà predisposta nei prossimi giorni".

