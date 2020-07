“Ego”: Jasmine Carrisi debutta come cantante

CELLINO SAN MARCO- Voce suadente, bellezza disarmante e sguardo sicuro: Jasmine Carrisi debutta come cantante sulle note del suo primo singolo, Ego, che in una settimana ha già fatto più di 130mila visualizzazioni, su un genere del tutto diverso da quello del cantautore pugliese.

“Ego” è orecchiabile, ha tutte le carte in regole per ottenere un grande successo e il videoclip, scritto e diretto da Mauro Russo, è stato interamente girato nelle celebri Tenute Al Bano Carrisi, a Cellino San Marco. Così, per l’esordio nel panorama musicale, Jasmine Carrisi ha scelto il genere trap che interpreta tra primi piani di sguardi intensi e immagini suggestive della proprietà di famiglia, dal campanile della chiesa alle terre della tenuta.

La hit, anticipata una settimana fa da mamma Loredana che ne ha condiviso su Instagram una breve clip, convince follower e fan ed esprime il dissenso nei confronti delle relazioni false e di chi giudica gli altri in modo superficiale.

Ma Jasmine Carrisi, diplomatasi al tempo del coronavirus al liceo linguistico Marcelline di Lecce, e che ha anche esordito nella recitazione nel ruolo di Isabella d’Aragona nel lungometraggio del regista fiorentino, Lorenzo Raveggi, “La dama e l’ermellino” presto sul grande schermo, non immagina il proprio futuro nel cinema o nella musica: vorrebbe iscriversi alla facoltà di psicologia. E chissà se, strada facendo, non la vedremo sul palco insieme al suo amatissimo e famosissimo papà Al Bano. Nel frattempo, buon ascolto con “Ego”.