Karaoke, il tormentone estivo è già disco di platino

MESAGNE - Con quasi 18mila passaggi in più di 200 emittenti radiofoniche e oltre le 50mila copie vendute, “Karaoke” del duetto salentino Boomdabash/Alessandra Amoroso è già disco di platino: l’annuncio è arrivato nella giornata di oggi, 20 luglio, sulla pagina facebook della band salentina.

C’era da aspettarselo visto il posto fisso al numero uno della classifica di Radio Airplay da diverse settimane e la voglia di cantarla sotto l'ombrellone come inizialmente aveva proferito Ketra sul post Instagram che lanciava la breve clip in anteprima all'uscita ufficiale del singolo del 12 giugno.

La summer hit si è guadagnata fin dal primo ascolto l'apprezzamento dei fan che hanno atteso la mezzanotte di poco più di un mese fa, per vedere i propri beniamini esibirsi sulle spiagge di San Pietro in Bevagna e ubriacarsi di colori dell'eremo dell'artista Vincent Brunetti, che sorge nelle campagne di Guagnano. Una collaborazione, quella tra i Boomdabash e la cantante Alessandra Amoroso, che consacra l'amore degli artisti per la propria terra natale, onnipresente nei testi.