Dopo Belen, la Seredova: sfilata di modelle nelle masserie di Fasano

FASANO – Con qualche settimana d’anticipo rispetto all’inizio della stagione estiva, inizia la sfilata di vip fra le lussuose masserie che si trovano nell’agro di Fasano, meta ormai da anni di personaggi di spicco dello spettacolo, della politica, dello sport e dell’imprenditoria provenienti da tutto il mondo.

Spesso questi utilizzano i social network come diari di viaggio, condividendo con i propri alcuni momenti delle loro vacanze. E’ il caso, ad esempio, della nota show girl Alena Seredova. L’ex moglie del portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha pubblicato sui propri profili Instagram e facebook alcune istantanee di un week end di relax che sta trascorrendo con i figli e il nuovo fidanzato, l’esponente della famiglia Agnelli Alessandro Nassi, presso il resort Borgo Egnazia. In uno degli scatti riversati sul web, la modella ceca posa su una bici d’epoca che trasporta una cassetta piena di patate.

Un paio di giorni prima, Belen Rodriguez aveva pubblicato l’istantanea di un servizio fotografico che sta realizzando per un’azienda di biancheria intima, nella masseria Pettolecchia “La Residenza”. Inutile rimarcare come i post di Alena e Belen abbiano ottenuto, nel giro di poche ore, like e condivisioni a valanga.