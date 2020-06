"Impossibile garantire distanziamento sociale", Carrisiland rinuncia alla stagione 2020

CELLINO SAN MARCO – “Arrivederci al 2021”. Il Parco dei divertimenti Carrisiland Resort di Cellino San Marco non apre al pubblico per la stagione 2020. A renderlo noto la stessa direzione sulla pagina Facebook dell’azienda.

“Gentili visitatori, la direzione, dopo un’attenta e scrupolosa analisi della situazione, con grande rammarico, decide di non aprire il Parco Carrisiland Resort per l'estate 2020! Con questa decisione, intendiamo salvaguardare la salute dei nostri visitatori e collaboratori non potendo garantire il distanziamento sociale come da linee guida emanate dal Governo e Regione Puglia all'interno della nostra struttura che è visitata da migliaia di persone”.

“Ci auguriamo che questo incubo possa aver fine molto presto, sognando la prossima stagione libera da ogni virus in modo da poterla affrontare con maggiore passione, regalandovi ancora più emozioni e diventando ancora più forti di quello che siamo, grazie anche a tutti voi”.

“Vi promettiamo che se il governo dovesse farci entrare nella fase 3 durante l’estate, quindi liberi da ogni restrizione, ci organizzeremo nel breve tempo possibile ad una immediata apertura della stagione 2020. Continuate a seguirci sui social per continue informazioni ed evoluzioni! La direzione di Carrisiland Resort”.

Si tratta di uno dei parchi dei divertimenti più importanti d’Italia che ogni anno porta nel Brindisino migliaia di visitatori provenienti da ogni dove e che dà lavoro a oltre 200 persone da aprile a settembre. Avrebbe dovuto aprire battenti il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile. Una decisione sofferta, quindi, sotto diversi punti di vista.