Info Poin Ostuni: 50mila visitatori in dieci mesi. L'offerta si rinnova

OSTNI - Si è svolto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 luglio, alla presenza dell’assessore alle attività produttive Maria Zurlo, l’evento di inaugurazione del rinnovato Info-Point turistico di Ostuni sito in Corso Mazzini al civico 8. Durante l’evento inaugurale i rappresentanti dell’Associazione Temporanea di Scopo che gestisce l’Info-Point, composta da Sistema Museo e Il Borgo Ostuni, hanno presentato agli operatori economici del territorio e ai cittadini intervenuti, i risultati dei primi dieci mesi di gestione e hanno illustrato le possibilità che si aprono alle attività economiche del territorio dopo la realizzazione del nuovo allestimento dei locali.

Nel corso dei primi dieci mesi di gestione sono transitate all’interno dell’Info-Point circa 50.000 visitatori, che hanno potuto contare su un servizio professionale di informazione e accoglienza turistica, collegato in rete con gli altri Info-Point turistici della Valle d’Itria.

«Sono felice di prendere parte oggi alla celebrazione di un ennesimo traguardo – ha dichiarato l’assessore Maria – raggiunto dall’Info-Point turistico in collaborazione con l’amministrazione regionale e anche comunale, che oggi rappresento al posto del nostro Sindaco, impegnato in questo momento su altri fronti istituzionali. La professionalità, la competenza e la passione sono caratteristiche essenziali per svolgere un lavoro ineccepibile e raggiungere gli obiettivi prefissati. È evidente che in tutte le persone che gravitano attorno a questa importante realtà questi valori siano prioritari, dunque non posso che complimentarmi sentitamente con ciascuno di voi e augurarvi un percorso costellato di successi, sempre all’insegna della sinergia e dell’unione d’intenti».

«Dal 12 agosto dello scorso anno il testimone della gestione di questo fondamentale servizio è passata in nuove mani – spiega Simone Mirto di Sistema Museo – e da allora tanti sono stati i cambiamenti operati. Il primo, quello dell’orario di apertura, che ora è continuato dalle 9 alle 23 per tutto il periodo estivo. Un’altra importante novità è stata sin da subito quella di dare all’Info-Point una nuova veste, allestendo lo spazio sia con il materiale di Puglia Promozione, presente in tutti gli Info-Point della rete regionale, che con oggetti provenienti dalle realtà produttive e commerciali più rappresentative del territorio ostunese e pugliese. C’è tanto altro da fare e contiamo di procedere, grazie al prezioso supporto dell’amministrazione comunale, in maniera veloce ed efficace. Tante saranno ad esempio le possibilità di collaborazione con i privati, i commercianti e più in generale con gli operatori economici del territorio».

«Sono pienamente soddisfatta di questo nuovo inizio e dell’evoluzione di quello che ritengo sia uno dei luoghi più importanti per una città turistica come Ostuni – afferma Sandra Lanza, Presidente dell’associazione Il Borgo Ostuni – dove per tanto tempo abbiamo svolto un’attività di supporto all’informazione turistica. L’iniziativa privata si è poi trasformata nella possibilità di gestire un bene pubblico, e in partenariato con Sistema Museo abbiamo deciso di affrontare quella che per noi rappresenta una grande occasione di crescita professionale».

«Tra le importanti novità dell’offerta turistica dell’Info-Point di corso Mazzini – spiega il coordinatore delle attività, l’architetto Marco Massari – vi è la possibilità di aderire alle visite guidate gratuite, organizzate durante ogni fine settimana fino alla chiusura della stagione estiva. A breve verrà pubblicizzata infatti la call rivolta a tutte le guide riconosciute della Regione, che attraverso una manifestazione d’interesse potranno collaborare con questa rinnovata realtà di sviluppo turistico».

Per conoscere tutte le possibilità di collaborazione, è possibile contattare l’ufficio dell’Info-Point al numero 0831.339627, aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 23.00, o scrivere all’indirizzo mail info.ostuni@viaggiareinpuglia.it.

Gallery