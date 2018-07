Inizia l’avventura del Milan Club Brindisi: festa rossonera il 25 luglio

BRINDISI - Finalmente la città di Brindisi ha un suo Milan club. E non poteva non chiamarsi “Milan Club Brindisi” l’associazione sportiva costituita nelle scorse settimane da quindici soci fondatori animati da una passione viscerale per i colori rossoneri. Il club è stato registrato ufficialmente. Nei prossimi giorni verrà espletata anche la pratica di affiliazione all’Aimc (Associazione italiana Milan club).

L’avvio delle attività verrà festeggiato con una cerimonia che mercoledì 25 luglio, alle ore 20, si svolgerà presso L’Antica Masseria Cillarese (Strada per Lo Spada, 10). L’evento è riservato ai soli milanisti. In una location incantevole, nella suggestiva cornice dell’invaso del Cillarese, il club darà vita a una serata a tinte rossonere, con buffet, musica e amarcord degli indimenticabili trionfi regalati in 119 anni di storia da uno dei sodalizi più titolati al mondo. La cerimonia di inaugurazione segnerà anche l’apertura della campagna associativa, con contestuale presentazione della t-shirt del club, sulla quale campeggerà il logo disegnato da un professionista.

Già a partire dalle prime giornate del campionato di Serie A (al via nel week end del 18-19 agosto), il Milan Club Brindisi darà la possibilità agli associati di seguire mister Gattuso & co. in giro per l’Italia. Il tesseramento all’Aimc, inoltre, come previsto dagli accordi raggiunti nei giorni scorsi fra la stessa Aimc e l’Ac Milan, consentirà di accedere a un servizio di biglietteria ed abbonamenti dedicato ai soci del Milan, ovvero di un canale privilegiato per poter prenotare, con forte anticipo, e quindi definitivamente acquistare i biglietti e gli abbonamenti per San Siro.

Ma oltre alle trasferte e ad altri momenti di aggregazione, il club si farà promotore anche di iniziative all’insegna della solidarietà. “L’idea di dar vita a un Milan Club – dichiara il presidente del Milan Club Brindisi, Marco Esposito – parte da lontano. Ne abbiamo parlato per la prima volta lo scorso anno. Ma è al termine della stagione 2017-2018 che abbiamo posto le basi per la costituzione dell’associazione. Il rischio di esclusione dall’Europa League e le vicissitudini societarie sfociate nell’acquisizione dell’Ac Milan da parte del fondo Elliott non ci hanno affatto scoraggiato. Anzi, sono stati uno stimolo per andare avanti, nella speranza che il nostro amato Milan torni a primeggiare. Troppo facile stare vicini alla propria squadra del cuore quando si alzano i trofei. Il vero tifoso lo si vede soprattutto nella cattiva sorte”.

E’ con questo spirito che il Milan Club Brindisi raccoglie l’eredità del Milan Club “Gianni Nardi”, attivo fra gli anni ’80 e i primi anni ’90, e del Milan Club “Marco Van Basten”, operativo fra la seconda metà degli anni ’90 e l’epopea del Milan di Ancelotti.

“Porteremo il nome della nostra città – conclude il presidente – negli stadi italiani. Lo faremo con passione, spirito di amicizia e rispetto dei valori dello sport. Tutti gli amici milanisti sono invitati alla cerimonia di inaugurazione. Sarà l’occasione per farci conoscere e illustrare il nostro progetto”. Contatti e informazioni dettagliate sul club sono disponibili sul gruppo Facebook “Milan Club Brindisi”. E’ possibile chiedere informazioni anche attraverso l’indirizzo di posta elettronica: milanclubbrindisi@gmail.com. Online anche l’account Instagram “MilanClubBrindisi”.

Di seguito, i soci fondatori del Milan Club Brindisi: Marco Esposito (presidente), Gianfranco Scarpa (vice presidente), Maurizio Del Prato, Giulio Brigante, Luca Scapecchi, Mario Dal Bono, Marcolone Siena, Luciano Tedesco, Nicola Scagliarini, Andrea Zacheo, Teodoro Gatti, Valerio Valeriano, Francesco Capodieci, Antonio Mellone, Gianluca Greco.

