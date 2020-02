"Cake star" in Valle d’Itria: vince la Pasticceria Velletri

FASANO- Alloro, finocchietto, fichi e mandorli, gli ingredienti della classica tradizione pugliese, hanno vinto la sfida giocata fino all’ultimo picco glicemico del talent show culinario di Real Time: il pasticcere Giuseppe Velletri è la "Cake Star" della Valle d’Itria per i due pasticciotti più dolci della Tv, Damiano Carrara e Katia Follesa.

Si è svolta nella serata di ieri, 31 gennaio, la seconda puntata di Cake Star- Pasticcerie in sfida, trasmesso sul canale Real Time dal 2018 e che, nella Valle d’Itria, ha selezionato tre migliori pasticcerie: “Velletri” di Fasano, “Emalu” di San Vito dei Normanni e “Bar Fod” di Cisternino.

Nella terza edizione del talent show culinario, i conduttori Katia Follesa e Damiano Carrara, andando alla scoperta degli inconfondibili sapori pugliesi, hanno inebriato il loro palato con le prelibatezze preparate, a turno, dai tre pasticceri di Fasano, San Vito e Cisternino.

I tre concorrenti in gara, come da regolamento del programma, si sono dati un giudizio tra loro in merito all'aspetto della pasticceria, al cabaret delle paste e al “pezzo forte”, ossia il dolce di spicco, con un punteggio da 0 a 5 stelle.

Giuseppe Velletri aggiudicatosi il primo posto nella classifica parziale con 25 punti della prima manche, ha poi sfidato il concorrente di Cisternino realizzando una torta su richiesta del pasticcere Damiano Carrara: il “Barattiere ubriaco” del maestro fasanese si è aggiudicato il trofeo di “Cake Star” della Valle d’Itria e un premio in denaro di 2.000 euro da investire nella propria attività.

Dunque, la città di Fasano, dopo il successo del programma "4 Hotel" condotto dallo chef Barbieri che nel 2019 aveva selezionato la Masseria Alchimia della fotoreporter svizzera Carolina Groszer, continua a dare lustro al territorio.