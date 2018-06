Le inviate di Donnavventura in visita a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA – Tappa nel Brindisino per le inviate di Donnavventura, il docu-reality in onda su Rete 4: le giovani reporter hanno fatto tappa a Ceglie Messapica per scoprire tutti i segreti, fra storia, tradizione e cucina.

Le ragazze sono arrivate – a sorpresa - nella giornata di ieri, lunedì 4 giugno 2018, con il tradizionale equipaggiamento messo a disposizione dalla produzione Mediaset e a piedi hanno percorso le stradine del centro storico. Con sosta per il pranzo, dedicata al biscotto cegliese e alle specialità tipiche dei fornelli locali. Le ricette tramandate da madre in figlia sono state chieste direttamente ai cegliesi.

Il team inviato a Ceglie Messapica è composto da quattro giovanissime, selezionate nei mesi scorsi, per l’edizione in versione estiva: il gruppo è composto Camilla, Giorgia, Sijia e Alessia. Saranno le protagoniste delle puntate “Summer beach” di Donnavventura, dopo i viaggi in giro per il mondo.

Il racconto del diario di viaggio a Ceglie Messapica sarà inserito nella programmazione della fascia pomeridiana di Rete 4, dal prossimo 10 giugno.

Gallery