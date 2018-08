Parcheggio aeroporto, display guasto: "Un'ora di attesa sotto il sole"

BRINDISI – Un’ora fermo sotto al sole con moglie e figlioletto di tre anni, a causa di un display guasto. E’ la disavventura capitata a un automobilista che nel pomeriggio di oggi (mercoledì 29 agosto) ha utilizzato il parcheggio situato nei pressi dell’aeroporto di Brindisi, affidato alla Brindisi Multiservizi.

“Sono arrivato – racconta il cittadino alla redazione di BrindisiReport – alle 14,45. Alle 15,10 sono tornato alla macchina. Tenendo conto del fatto che la sosta nei primi 15 minuti è gratuita, mi è toccato pagare 5 euro (la tariffa giornaliera) per aver sforato di appena cinque minuti la soglia dei 15 minuti”.

Ma il problema è che il display della cassa automatica non funzionava e il gabbiotto era vuoto.

“Chiamavo al numero telefonico indicato sul cartello – spiega ancora il malcapitato automobilista – e nessuno rispondeva. Dopo lunga attesa è stato inviato sul posto un operatore. Questi, però, non sapeva come risolvere la questione. Per fortuna la cassa continua, all’improvviso, come per magia, ha ripreso a funzionare. Ma abbiamo dovuto aspettare un’ora al caldo, prima che la sbarra si sollevasse. Non è stato affatto piacevole”.