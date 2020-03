Harley Davidson, il mito americano in un tempio a Mesagne

MESAGNE- Dal bancone del bar non puoi fare a meno di notare una fascia di led rossi che scorre dietro a una bandierina americana, sospesa su una poltrona realizzata da un fusto di olio industriale con su un adesivo Road 66 e Harley Davidson: mentre Michele fa il pieno alla tua auto e Teresa prepara il primo caffè della giornata, il Road Captain Francesco Semeraro sta consigliando al biker principiante quale mito di Casa di Milwaukee acquistare per macinare chilometri sulla strada.

Se non fosse mesagnese fino all’osso si direbbe che il distributore di benzina di fronte al cimitero di Mesagne sia gestito da un americano ribelle uscito dalla pellicola a stelle e strisce Easy Rider di Dennis Hopper: il road captain Semeraro sarebbe l’amico di chopper di Wyatt e Bill che inseguono una libertà vibrante fino a New Orleans.

“E’ una malattia seria – commenta la moglie di Francesco, Teresa, che da zavorrina è passata a essere una Lady di Hog (Harley Owners Group) con un gilet, i patch e una Harley tutta sua. – Al punto che in questa malattia ha trascinato anche me”.

E’ un tempio di circa dieci metri per quattro la stanza che Francesco ha dedicato alla sua passione per il mito americano a due cilindri, un mini museo della Harley Davidson a Mesagne con quadri, foto, targhe appese al muro, cimeli che vengono da tutte le parti del mondo e che raccontano la storia e la cultura Harley. Nell’esposizione c’è perfino il primo stivaletto Harley Davidson indossato dal figlio Lorenzo di soli sette anni che si è già stancato di viaggiare col padre e vorrebbe una moto tutta per se. Francesco, Teresa e il figlio Lorenzo: una famiglia che fa dell’Harleysmo una filosofia di vita.

“L’Harley è libertà. Mi piace il suono, ha una ritmia diversa dalle altre – descrive Francesco mentre dal ricordo di un cimelio passa a un altro e un altro ancora, girandoli tra le proprie mani come se ogni volta fosse la prima che li vede. - Il motore ha un battito come quello del cuore. Costante. E lo fa solo Harley. Sulla porta che apre nel tempio c’è una frase stampata che recita “Non escludo il ritorno. Non abbiate paura”: un mantra di vita di Francesco elaborato da una massima di Franco Califano e Papa Francesco.

“Avevo sei anni quando mio padre mi regalò la prima moto, una MotoBi, tutta italiana: me ne ero invaghito andando con lui alla Fiera del Levante. Poi ho cambiato 42 moto e da 26/27 anni sono un Harleysta”. Francesco, tra il milione di iscritti in tutto il mondo al club Hog, organizza da qualche anno l’evento “Mesagne on the road”, ed è il punto di riferimento per i tanti mesagnesi (ma anche brindisini) che vogliono scoprire il mondo del mito americano e da affiliato al Chapter di Bari è uno dei Road Captain quando la carovana di appassionati decide di macinare un po’ di chilometri in giro per la Puglia e in Italia.

E’ perfino diventato un Life member di Hog e come ogni anno, il calendario di un harleysta inizierà con la benedizione dei caschi che si svolgerà domenica 8 marzo a Gioia del Colle.

“Nel 1998 ho realizzato il sogno americano di percorrere gli oltre 600 chilometri di Road 66 da Los Angeles a San Francisco per arrivare a Dayona, dove si trova il museo dell’Harley – non smette di raccontare l’harleysta Semeraro, mente il figlio Lorenzo conta tutti i patch del gilet e poi deve ricominciare da capo che ha perso il conto. - Ho partecipato al raduno Elefantentreffen, in Germania, uno dei più disparati in cui a 3500 metri di altezza hai solo una carriola e una balla di fieno”.

Ma oltre a queste emozionanti avventure, ce n’è una che è rimasta scolpita nel cuore (e sul polpaccio dove l’ha tatuata): i 110 anni di anniversario dell’Harley Davidson del 2013, festeggiati da 147mila motociclisti a Roma, in occasione della proclamazione di Papa Francesco.

“Tutto diventa Harley intorno a noi – racconta la moglie Teresa – e tutto resta qui anche se vecchio. Come le gomme delle moto che Francesco trasforma in specchi”.

Oggi Francesco, classe 67, guida una Harley Davidson Touring di 450 chili e se gli chiedete perché vi risponderà “le Harley-Davidson sono innanzitutto un simbolo di libertà, di anticonformismo e voglia di distinguersi” che il figlio Lorenzo, di soli sette anni, ha già ben compreso, aiutato da mamma Lady Teresa a infilare il suo gilet da Harleysta.