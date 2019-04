Lo spettacolo del porto di Brindisi su Rai Uno con Linea Blu

BRINDISI – Il porto di Brindisi, spettacolare sia se visto dal mare che osservato dal cielo, sarà il protagonista della puntata di Linea Blu, la trasmissione di Rai Uno, in onda domani alle 14.

Le telecamere del programma dedicato al mare e a tutte le attività connesse, da quelle tradizionali della pesca, alla promozione turistica, hanno ripreso gli angoli più suggestivi di Brindisi, regalando immagini da cartolina che avranno eco nazionale. Quale migliore occasioni per far vedere in tutta Italia, e non solo, cos’è Brindisi e quali meraviglie naturali offre a chi ci abita e a chi la sceglie come meta turistica.

Gli inviati del programma hanno avuto modo di conoscere Rosy Barretta, nome indissolubilmente legato ai rimorchiatori ormeggiati nel porto interno, e hanno anche scambiato due chiacchiere con il comandante di una delle unità dell'impresa, Antonella Scarciglia, una delle pochissime donne in Italia a lavorare sui rimorchiatori.

A dare notizia del servizio realizzato a Brindisi da Linea Blu è stata Rosy Barretta, con un post su Facebook che nel giro di poco tempo ha avuto una pioggia di like. Sarà mostrata una manovra particolarmente delicata di un rimorchiatore, il Tenax. Tutto in presa diretta, a conferma della estrema professionalità del comandante, ulteriore motivo di orgoglio per la città di Brindisi.