Renato Zero a Fasano: “La Puglia è favolosa, tornerò ancora”

FASANO- Sul proprio profilo Instagram ha postato una foto in cui sembra un folletto dei boschi, indossando un cappellino di lana e un cappotto scozzese di colore nero e rosso: Renato Zero accarezza un ulivo in una giornata di sole nella Masseria Torre Coccaro di Fasano.

“L’albero a cui tendevi la pargoletta mano”, il primo verso di "Pianto antico" di Carducci, descrive il post dell’icona glam della musica italiana, Renato Zero, all’anagrafe Renato Fiacchini, pubblicato qualche giorno fa.

Il Re dei sorcini, in occasione della sua trentaduesima tournée, “Il folle in tour” che ha fatto il tutto esaurito nella tappa del Palaflorio di Bari dal 23 al 26 gennaio, ha scelto di alloggiare nella Masseria Torre Coccaro. “La Puglia è favolosa, ci vengo spesso perché ho anche degli amici in zona. Ci tornerò” pare abbia detto a qualcuno durante il suo soggiorno.

Ogni sera dopo il concerto rientrava nella cornice fasanese e l’ha fatto dal 22 gennaio, appena atterrato all’aeroporto di Bari, fino a lunedì 27, giorno della sua partenza. A portarlo in giro, il noto imprenditore Pietro Latartara (nella foto con Renato Zero).

Della masseria immersa nella Valle d’Itria, ha potuto godere e apprezzare le meraviglie della Puglia, la pace, la tranquillità. Nonché l’arte culinaria della nostra terra, tra cui il pesce fresco e le orecchiette con le cime di rapa che, da indiscrezioni, pare siano il suo piatto preferito. Chissà se anche lui non stia facendo un pensierino di acquistare una masseria in zona come ha già fatto l’attore Raul Bova.