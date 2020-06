Rinnovata la app di BrindisiReport. Tutte le caratteristiche e funzioni, gratis

Notizie dell'ultimo minuto, una nuova grafica, possibilità di scegliere gli argomenti di proprio interesse e tantissimo altro. Sono queste le caratteristiche esclusive dell'app di BrindisiReport, rinnovata in questi giorni dall'editore Citynews Spa, disponibile su Playstore di Android ed Apple store. Il tutto completamente gratis e aggiornato sempre, 365 giorni all'anno.

Sono già oltre 50mila i download, con una media di voti elevatissima su Android, 4,4/5. C'è stato un agile restyling della veste grafica: gli articoli si scorrono con estrema facilità e chiarezza, e così l'esperienza di visualizzazione dei video in alta definizione. Tra le funzione, è possibile "crearsi" il proprio giornale: si possono scegliere gli argomenti e, una volta inserito il proprio indirizzo, avere le notifiche su tutti gli accadimenti della propria città. Non solo: dal proprio profilo, si possono salvare gli articoli di particolare interesse da leggere in un secondo momento, oppure disattivare argomenti. Utilissima risulterà anche la guida a tutti gli eventi di Brindisi e provincia per il weekend, aggiornata costantemente.

Naturalmente, si possono anche inviare foto e notizie alla redazione, oppure segnalare avvenimenti dal proprio quartiere. Il tutto in modo estremamente semplice, veloce ed intuitivo. Oltre alle notizie da Milano, l'utente è aggiornato anche sui principali fatti dall'Italia e dal mondo, con il nazionale Today.it. Scaricatela se non l'avete ancora oppure fate l'aggiornamento: una guida rapida vi mostrerà tutte le nuove caratteristiche dell'app e come utilizzarle al meglio. Sotto il link per il download, è semplicissimo e bastano pochi secondi. Buona lettura!

