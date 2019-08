A spasso in città tra amianto, copertoni e cumuli di rifiuti

BRINDISI – Continuano a giungere segnalazioni da parte dei cittadini sullo stato di degrado in cui versano alcune vie di Brindisi. Rifiuti abbandonati sul marciapiede nonostante il servizio di ritiro a domicilio effettuato dalla ditta.

Passando da via Giulio Cesare, al quartiere Commenda, si deve fare lo slalom tra copertoni, mobili, sacchetti di rifiuti e tanto materiale di scarto. Stessa situazione in via Oberdan al Sant’Angelo: tra le altre cose sono state abbandonate lastre di amianto. Presso il comando della Polizia locale di Brindisi sono state avanzate le dovute segnalazioni ed è stata attivata la procedura per la rimozione, ma serve il senso civico per evitare queste situazioni.