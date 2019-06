Aria condizionata in tilt da oltre due settimane nel blocco C dell’ospedale Perrino di Brindisi. Per allentare la morsa del caldo, i parenti dei degenti sono costretti a portarsi da casa dei ventilatori, come si vede nella foto inviata in redazione da un lettore. “In queste condizioni – spiega lo stesso lettore – la degenza diventa ancora più complicata sia per i pazienti che per i loro congiunti. Speriamo che il problema si possa risolvere quanto prima”