Bagni chimici nella Ztl: "Due posti auto in meno per noi residenti"

Nuovi disagi segnalati dai residenti di via dei Del Balzo, strada situata alle spalle del nuovo teatro Verdi, nella zona di San Pietro degli Schiavoni, già al centro di numerosi episodi di movida molesta.

Stavolta ad alimentare il malcontento dei cittadini è l’installazione di tre bagni chimici a ridosso del muretto perimetrale del teatro, che di fatto privano la zona a traffico limitato di due posti auto.

“Noi residenti paghiamo un abbonamento – afferma un cittadino – per poter parcheggiare nella zona a traffico limitato e poi ci ritroviamo con due posti auto in meno, per non parlare degli abusi perpetrati dagli incivili che violano la Ztl”.