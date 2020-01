Brindisi: escrementi di cane davanti alla scuola Montessori

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione arrivata in redazione:

BRINDISI - Sono la mamma di una bambina che frequenta la scuola per l’infanzia “Montessori” di via Pisacane a Brindisi. La presente per segnalare l’incivilta’ dei proprietari dei poveri cani di quella zona perchè ogni mattina bisogna fare le acrobazie per raggiungere l’entrata principale, lo slalom tra un escremento e l’altro.

Trovo le “persone” in questione di una maleducazione e inciviltà mai vista, sono proprietaria di tre cani e mai mi passerebbe per la mente, di far fare i bisogni ai miei cagnolini e lasciare le feci davanti ad una scuola dove ogni giorno passano bambini e genitori.

Una confezione da tre rotoli di bustine costa 1 euro che spendo volentieri per evitare che chiunque possa calpestare gli escrementi dei miei cani.

Spero prendiate in considerazione la mia segnalazione, allegando una minima parte di foto scattate giornalmente, con la speranza che sia i bambini che i genitori possano recarsi a scuola serenamente.