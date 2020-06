Brindisi, spiaggia libera vicino all'Oktagona piena di rifiuti

Le immagini si riferiscono alla spiaggia dell'ex Lido Poste. Nella giornata di domenica 14 giugno, la zona di presentava piena di rifiuti, con le buste della spazzatura lasciate praticamente in spiaggia. Da precisare che il bidone per l'immondizia si trova proprio a pochissimi metri. Duole vedere le nostre belle spiagge, che ieri sono state pulite anche dai volontari, conciate in questa maniera. Così di certo Brindisi non fa una bella figura con i turisti o i villeggianti che vogliono trascorrere un periodo di relax sulla nostra costa. Si consiglia all'amministrazione comunale di piazzare delle telecamere su ogni spiaggia libera per tenere sotto controllo tali atti di vandalismo.