Buca e scarsa illuminazione in viale Arno: "Ignorate le nostre segnalazioni"

Da più di un mese è delimitata da transenne, ma ancora nessun intervento di ripristino. Questa la situazione di una buca che si è aperta in viale Arno, al rione Perrino, sulla carreggiata direzione Brindisi. Uno spicchio di asfalto ha ceduto settimane fa, fra le intersezioni, sul lato opposto della sede stradale, con via Ofanto e via Adige. Da allora ci si è limitati a segnalare il pericolo con tre transenne disposte a forma di triangolo. “Ma cosa si aspetta – si chiedere un residente – a riparare a buca?”. Lo stesso cittadino, sempre in quel tratto di strada, segnala inoltre che alcuni lampioni non funzionano, rendendo inadeguata l’illuminazione.