Asfalto costellato di crateri e mattonelle dissestate: disagi in via Toscana

Asfalto costellato di crateri e mattonelle del marciapiede dissestate. Arriva da via Toscana, traversa di viale Aldo Moro, la segnalazione di un disagio urbano comune a molte zone della città. Dal centro alle periferie, i cittadini devono prestare estre,a attenzione a buche e sconnessioni. In via Toscana, da quanto segnalato da un cittadino, il problema è accentuato dalle radici dei pini, che hanno sollevato l’asfalto. Non solo, le chiome degli alberi sono cresciute a tal punto da toccare il prospetto di una palazzina al civico 16