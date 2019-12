Campo di Mare nel degrado e abbandono

SAN PIETRO VERNOTICO - Come ogni anno ci si ritrova dinnanzi a situazioni di degrado ed abbandono lungo tutte le strade della marina di campo di mare, ove i cumuli di rifiuti continuano ad ammassarsi già dai primi di settembre, e sicuramente rimarranno li almeno fino al ritorno della prossima estate, salvo che "qualche bufera" non sia in grado di spazzarli altrove prima. Del resto non si riesce a mantenere in ordine e decoro le strade del paese, figuriamoci quelle della marina! Un grazie di cuore a chi consente che alle soglie del 2020 tali situazioni possano continuare ininterrottamente a verificarsi.