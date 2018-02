"Carolina ha perso il suo proprietario, troviamole una nuova casa"

Carolina, una gattina di 5 anni docile e mansueta, ieri ha perso improvvisamente il suo proprietario, venuto meno all’affetto dei suoi cari a causa di un malore. Al momento, purtroppo, non c’è nessuno che possa prendersi cura della piccola, rimasta senza casa e senza famiglia. Per questo gli amici del proprietario lanciano un appello affinché qualcuno prenda in adozione Carolina, tenendo conto del fatto che è sterilizzata e può vivere anche in un giardino. Chi è interessato alle sorti della piccola, può contattare il seguente numero telefonico: 329 115 4704.