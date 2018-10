Per ricevere una prestazione dal centro per l'impiego a Brindisi c'è gente che va a prendere un numero intorno a mezzanotte del giorno precedente in via Cappuccini 111 a Brindisi. Questo fino al raggiungimento di sessanta prenotazioni. Dopo di che ogni attesa sarà vana. Durante le ore d'ufficio l'ingresso è presidiato da vigilanti di un istituto privato. Tutto questo è già stato segnalato ma non è ancora cambiato assolutamente nulla.