Nuove strisce pedonali in via Appia. La richiesta arriva da Omar Calò, titolare del negozio di abbigliamento Freetime situato di fronte al parco Cesare Braico, accanto al parcheggio del supermercato Lidl. "Le auto - dichiara il commerciante - sfrecciano spesso a velocità sostenuta, mettendo in pericolo i pedoni che attraversano la strada". Oltre al negozio di abbigliamento, su quello stesso lato della strada si trovano una tabaccheria e una gelateria.