Continuano i tentativi di furto nel parcheggio interno dell'ospedale Perrino di Brindisi

Nella serata del 10 settembre u.s. alle 21.45 dopo aver concluso il turno di servizio pomeridiano, una dipendente del Perrino, mentre si dirigeva presso la propria autovettura sita nella zona di parcheggio "C", trovava la propria auto manomessa, con il motore acceso, sportello di guida aperto, serrature rotte, centralina e nottolino di accensione compromessi. Fortunatamente, i malviventi non sono riusciti a perpetrare il furto, ma l'assurdo è che dopo diverso tempo e diverse altre situazioni del genere, la Direzione Generale non provveda a garantire la sicurezza dei veicoli dei propri dipendenti.