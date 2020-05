Covid 19 e regole da rispettare

Si ha evidenza che non si è inteso bene come comportarsi dal 18 maggio 2020 considerato il numero di giovani che nella prima serata della nuova fase 2, ancora necessaria per tenere a freno il rischio di ulteriore contagio da covid 19, si è riversata nelle strade e nei locali aperti del centro storico di Brindisi in barba a tutte le disposizioni e raccomandazioni indicate dall'ultimo Dpcm. Sarebbe criminale e imperdonabile vanificare i sacrifici e le restrizioni finora compiuti da tutti. Lo si deve anche e soprattutto a tutte le vittime di questa immane tragedia. Si auspicano i necessari controlli.