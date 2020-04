Crollo parziale del solaio: spavento in una palazzina al rione Paradiso

BRINDISI – Grossi calcinacci si sono staccati dal solaio, finendo nella tromba delle scale. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze il parziale cedimento avvenuto sabato mattina (25 aprile) in una palazzina dell’Arca Nord Salento situata in via Torretta 79, al rione Paradiso. Scossi dall’accaduto, i residenti chiedono con urgenza un intervento di messa in sicurezza del solaio. L’episodio si è verificato poco dopo le ore 10. Fortunatamente le scale erano vuote quando sono state investite dalla pioggia di detriti. I condomini hanno subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, recatisi sul posto per mettere in sicurezza l’immobile. A quanto pare il crollo è stato causato da infiltrazioni d’acqua. “Episodi del genere – dichiara un residente – non dovrebbero più ripetersi. Per questo ci auguriamo che si intervenga quanto prima”. I condomini chiedono inoltre il ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione: “I lampioni – spiegano – sono spenti da sei mesi”.