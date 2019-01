Danneggia auto in sosta e tira dritto. Il proprietario: "Danno da 2mila euro"

BRINDISI - Danneggia un'auto in sosta e tira dritto. L'atto di inciviltà si è verificato a Brindisi, in via Bastioni San Giacomo, poco prima del cavalcavia De Gasperi. Il proprietario della maccchina, una Mitsubishi Colt di colore nero, si è accorto della fiancata strisciata, dello spechietto retrovisore rotto e della ruota anteriore sinistra sgonfia intorno alle ore 15 di sabato. Il danneggiamento è avvenuto fra la sera di venerdì e la mattina di sabato. "Il danno subito - spiega il malcapitato - è pari a circa 2mila euro. Se qualcuno dovesse aver visto qualcosa, lo invito a farsi vivo".