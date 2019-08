È scandaloso che a pochi giorni delle celebrazioni dei santi patroni di Brindisi una delle vie più frequentate da chi viene da fuori e non solo, questo soprattutto per la vicinanza con il centro della città e per la comodità dell'immenso parcheggio gratuito, sia ridotto nello stato in cui ben si può notare dalle foto allegate, i cestini stracolmi di immondizia, aiuole che pullulano di ogni genere di rifiuto, speriamo che qualcuno o i santi patroni possano fare un miracolo.