Cimitero di Brindisi: "Degrado nella camera mortuaria"

In qualità di cittadino di Brindisi, sicuramente si gradirebbe per tutti una camera mortuaria del cimitero molto più accogliente, tenuto conto anche della bellissima statua della Madonna e del bellissimo crocifisso che si trovano al suo interno.

Da molti anni le pareti non vengono riverniciate. Negli angoli si vedono ragnatele nere (per vetustà). In alcuni punti le piastrelle (fra l'altro di di pessimo gusto, da bottega a dir poco) sono rotte, in altri mancanti e in altre ancora si vedono dei rigonfiamenti. Sarebbe opportuno anche un intervento di ripristino nel cortiletto.

Spero che questa mia osservazione raggiunga immediatamente chi di dovere.