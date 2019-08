Topi, sporcizia e inciviltà: il parco del Cillarese sprofonda nel degrado

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore sullo stato di degrado in cui versa il parco Cillarese di Brindisi.

Passare qualche ora al Parco del Cillarese rilassa e fa bene alla salute. Queste parole sono state dette un pò di tempo fa a elogiare un opera che sarebbe stata il fiore all'occhiello di Brindisi. Purtroppo quel fiore si sta appassendo sotto l'incuria e l'inciviltà. Mancata manutenzione, sporcizia; la dove era lo steccato e ci si poteva avvicinare ad ammirare gli stagni popolate da anatre e tartarughe si ergono imponenti come un muro vasti canneti. Oggi potremmo segnare sul calendario la giornata della pantegana di Brindisi: il pantegana day.

Questo è lo specchio di una città che non tiene a se stessa, manutenzioni fatte all'acqua di rose come il ponticello in legno di cui neanche un piccolo trattamento con vernice ad uniformarne almeno l'aspetto se non a proteggere il legno stesso dall'umidità. Che tristezza questa città dell'acqua.

Gallery