Passeggiata fra rifiuti, deiezioni e materassi: degrado nel centro di Brindisi

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di degrado urbano di un lettore

questa è la città di Brindisi in data odierna in pieno centro in appena 500 metri di camminata a piedi si incontra di tutto dalle deiezioni dei cani ai materassi. Questa è la città del futuro la città turistica, ovvio non tutta la colpa non attribuita alle istituzione ma ad una cultura poco civile dei cittadini, voglio rammentare a tutti questi signori che la raccolta ecotecnica è aperta e si può tranquillamente portare il materasso senza spesa aggiunta gratis.