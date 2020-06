Buio e odori nauseabondi: il sottopasso di via Appia sempre più nel degrado

Una possibilità di raggiungere a piedi il centro della città è senza dubbio offerta dal sottopassaggio ferroviario di via Appia. Fino ad oggi tante volte si è parlato delle condizioni di abbandono in cui versa e forse ci si è anche stancati di parlarne. Ciò non toglie che si abbia l'obbligo civile di segnalare l'assenza quasi totale di luce nelle ore serali e il nauseabondo odore di urine che si avverte attraversandolo. Dover fare ancora oggi osservazioni di questo tipo è veramente avvilente e sconcertante. Non è possibile credere che non si possa illuminarlo decentemente, pulirlo nella maniera più igienicamente possibile e sorvegliarlo tramite l'utilizzo di telecamere. Non farlo sottintende a negligenza e miope visione dei bisogni più elementari dei cittadini.