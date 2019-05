Le intenzioni originarie erano quelle di farne un luogo di svago per i bambini. Di fatto, ormai da tempo, l’area è ridotta a dog park. Il piccolo polmone verde di via Modigliani, al rione Sant’Elia, è ricoperto di deiezioni canine. In continuazione gli amici a quattro zampe, accompagnati da incivili proprietari, espletano i propri bisogni a pochi passi dai cavallucci a molla e a poche decine di metri da una scuola materna. I residenti invocano maggiori controlli.