Brindisi, motobarca: tabellone orari poco chiaro, utenti restano a terra

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore su un’anomalia, fonte di non pochi disagi per gli utenti, che riguarda il tabellone degli orari della motobarca, affisso presso la banchina Montenegro.

Domenica scorsa, 14 giugno 2020, mio figlio mi chiede di andarlo a prendere nei pressi della fermata di Banchina Montenegro, alle 00.45 circa, perché i suoi amici dovevano rientrare al Casale con l'ultima corsa della motobarca delle 00.51, come si può tranquillamente verificare dall'orario affisso nelle vicinanze della fermata e anche sul sito Stp. Sono arrivato un po' prima e vedendo partire la motobarca alle ore 00.40 mi sono permesso di registrare anche un breve video e scattare una foto (nelle proprietà di foto e video si legge chiaramente ora e data).

Ovviamente i ragazzi sono rimasti a terra (tre amici di mio figlio e altri due viaggiatori). Pazienza, c'ero io per accompagnarli. Ieri ho provveduto ad inviare apposito reclamo, tramite il sito, senza ottenere alcuna risposta e/o telefonata. Siamo a Brindisi, siamo al Sud, inizio una serie di telefonate a chi può arrivare alle alte sfere Srp. E proprio perchè siamo a Brindisi e siamo al Sud le risposte sono solo barzellette.

La corsa è partita regolarmente, verificato anche il Gps. La partenza dell'ultima corsa è alle 00.40 perchè "dopo le 18, vengono sospese le fermate Stazione Marittima e Villaggio Pescatori, quindi l'orario deve intendersi quello del Capolinea Brindisi Marittima, ecc ecc". In poche parole lo 00.40 attribuito a Brindisi Marittima diventa partenza da Banchina Montenegro. Signori miei, si può essere così arzigogolati! non è più semplice ristampare un nuovo orario ed inserire gli orari corretti dalle 18 in poi? Ci vuole tanto? Come fa un comune mortale a capire che gli orari sono tutti scalettati?