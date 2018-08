Prova di grandissima inciviltà a Punta Penna Grossa

BRINDISI - Dal 15 al 20 di agosto si è data prova di grandissima inciviltà. A ridosso delle cabine del centro di sopravvivenza dell'Aeronautica (Punta Penna Grossa, BR) prima di accedere alla spiaggia libera questo è il cumulo di spazzatura formatosi. In pratica chi, in barba al senso civico, non voleva riportare a casa la propria spazzatura (o buttarla nei cassoni a 50 m più avanti!) l'ha abbandonata.

Altre persone (incivili lo stesso) hanno seguito l'esempio. Quindi il sottoscritto con altri volonterosi e con il prezioso aiuto del personale dell'Aeronautica militare abbiamo ripulito il sito. Quanto durerà? La cosa grave è che allo sporcamento ha contribuito gente non del posto che forse pensava ci fosse la raccolta. Ora lo sanno: se sporchiamo ci teniamo la spazzatura.