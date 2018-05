Erbacce a ridosso della scuola: "Situazione vergognosa, si intervenga"

Si annidano persino delle zecche fra le erbacce che proliferano rigogliose davanti alla scuola primaria e dell’infanzia San Giovanni Bosco, situata fra via Plinio e via Cicerone, al quartiere Commenda. Il muro perimetrale e il marciapiede sono ricoperti da veri e propri cespugli. La presenza delle zecche mette in apprensione i residenti della zona che portano a passaggio i fido e i genitori che accompagnano i bambini a scuola. “Per questo – dichiara un cittadino – bisogna subito intervenire”.

Gallery