Erbacce e panchine piene di resina: "Si faccia qualcosa per piazza Virgilio"

Fra erbacce e resina che cola sulle panchine, i frequentatori di piazza Virgilio, al rione Commenda, sono stufi. La piazza è un abituale punto di ritrovo dei pensionati del quartiere. Ci si ritrova sulle pancchine per far trascorrere la giornata, scambianodo due chiacchere. Da qualche giorno, però, le panchine di fatto sono impraticabili, a causa della resina appiccicosa che cola dai pini. Non solo. Le aiuole sono disseminate di erbacce e rifiuti.

"Purtroppo - dichiara Tonino Laritonda, uno dei frequentatori della piazza - il degrado è una costante di piazza Virgilio. Ma adesso abbiamo davvero toccato il limite. Non possiamo più sederci sulle panchine. Siamo costretti a portarci le sedie da casa per trascorrere qualhe ora fra gli amici. E' ora di ripristinare un minimo di decoro in questo angolo dimenticato di periferia".