Via Imperatore Costantino: marciapiedi ancora impraticabili

Nonostante le numerose segnalazioni fatte dai cittadini, la situazione continua a peggiorare in via Imperatore Costantino, al rione Commenda, dove i marciapiedi, sommersi dalle erbacce, sono impraticabili. Disagi dello stesso tipo riguardano da settimane l'intero territorio cittadino, a causa della (a dir poco) carente manutenzione del verde pubblico. A tal proposito il sndaco Riccardo Rossi ha parlato di vera e propria emergenza in una nota in cui esorta la Mu ltiservizi a predisporre con celerità un piano di interventi, per ripristinare un minimo di decoro urbano.